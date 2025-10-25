„El nem odázható változás”

Lendvai Ildikó Népszava: „Mert nem igaz, hogy a régi ellenzéki tábornak csak a külső, bizonytalankodó héja támogatja - lehet, hogy jobb híján, de támogatja - a Tiszát. Az el nem odázható változásért (ha elodázzuk, belehal az ország lelke) ezt teszik nem kevesen a baloldali és liberális pártok egykori „kemény magjából”, legtudatosabb választói köréből is. Nem igaz, hogy Messiást látnak Magyarban. Éppen hogy nem akarnak Messiásra várni, mert tudják: minden perccel egyre végzetesebb, visszafordíthatatlanabb útra sodródhat az ország. Annak idején baloldali pártot is azért választottak, mert az ország a fontos. Mert ugye erről volt szó? Ha csak jó társaságot kerestünk volna, belépünk egy sakk-klubba vagy dalkörbe. Most az igazi kérdés az volt, melyik menetnek hitelesebb az ú.n. békeüzenete. Melyiket hallják meg a táboron túl is?