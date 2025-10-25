Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„El nem odázható változás”

„El nem odázható változás”

Lendvai Ildikó
2025. 10. 25. 7:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lendvai Ildikó Népszava: „Mert nem igaz, hogy a régi ellenzéki tábornak csak a külső, bizonytalankodó héja támogatja - lehet, hogy jobb híján, de támogatja - a Tiszát. Az el nem odázható változásért (ha elodázzuk, belehal az ország lelke) ezt teszik nem kevesen a baloldali és liberális pártok egykori „kemény magjából”, legtudatosabb választói köréből is. Nem igaz, hogy Messiást látnak Magyarban. Éppen hogy nem akarnak Messiásra várni, mert tudják: minden perccel egyre végzetesebb, visszafordíthatatlanabb útra sodródhat az ország. Annak idején baloldali pártot is azért választottak, mert az ország a fontos. Mert ugye erről volt szó? Ha csak jó társaságot kerestünk volna, belépünk egy sakk-klubba vagy dalkörbe. Most az igazi kérdés az volt, melyik menetnek hitelesebb az ú.n. békeüzenete. Melyiket hallják meg a táboron túl is?

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekTrump

A béke még távol van

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Ukrajna és Oroszország súlya teljesen más amerikai szempontból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.