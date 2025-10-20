Lánczi Tamás Facebook: „A „demokrácia exportja” nem a szabadság terjesztése, hanem a befolyás kivitele – bérlázadások és fizetett médiakampányok formájában. Mindenhol ugyanaz a forgatókönyv: a színes forradalmaké. Aki pénzért szervez zavargást, az nem a demokráciát védi, hanem valaki más hatalmát szolgálja. Már felismerjük a módszert – és nem engedjük be az országba. Mert a szabadság ma már nem a határoknál dől el, hanem ezeknek a hatalmi gépezeteknek az átláthatóságánál. Magyarországon és az Egyesült Államokban is elindult a leleplezés folyamata. Mindkét országban egyre világosabb: a „civil” zászló mögé bújtatott politikai gépezetek nem a népért, hanem a hatalomért dolgoznak.”