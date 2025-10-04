Skrabski Fruzsina Facebook: „Sajnálom, hogy pont a megbékélés menetéből lett egy ilyen idióta rettegtetés. Elkövetők áldozati pózban. Szomorú!”
Így írnak ők – Október 4., délután
