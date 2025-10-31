Rendkívüli

„Elutasítjuk a Tisza elnökének cinizmusát és képmutatását”

„Elutasítjuk a Tisza elnökének cinizmusát és képmutatását”

Dúró Dóra
2025. 10. 31. 7:02
Dúró Dóra Facebook: „Mi már akkor is követeltük a mentelmi jog eltörlését, ő pedig most, ígérete ellenére, éppen amögé bújik, hogy elkerülje saját büntetőügyét. Mi elítéljük a Fidesz hazugságait, de nem a devizahiteleseket kifosztó Erste-vezető Kármán Andrástól várunk pénzügyi tanácsokat, mint Magyar Péter. Mi nem Orbán Anitával, a teljes globális szektorokat uraló BlackRock és Vanguard köreihez kötődő menedzserrel akarunk új jövőképet adni a nemzetnek. Mi nem Kapitány Istvánnal akarunk beszélni természeti kincseink védelméről, aki annak a Shellnek volt globális alelnöke, amely a kommunista rendszer idején nyugaton betiltott vegyszerekből csinált Magyarországon üzletet. Mi nem az LMBTQ-aktivista Bódis Krisztára bíznánk a gyermekeinket, mint a Tisza. És nem működnénk együtt ukrán érdekkörökkel sem – különösen nem olyanokkal, akik a magyar emberek személyes adatait gyűjtő alkalmazásokat fejlesztenek. A Mi Hazánk Mozgalom nem a NER-ből érkezett, és nem a Tisza mögé bújt globalista elit pártja. Ezért mi már régóta elítéljük a Fidesz manipulációit, de a Tisza elnökének cinizmusát és képmutatását is elutasítjuk most.”

