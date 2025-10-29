...és az előző idézet tárgya az elemző szemével

Nagy Attila Tibor Facebook: „Politikai elemzőként viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez a videó betalál. Magyar Péter rögtön ugrott erre és a videó újszerűsége miatt végigvonul a magyar sajtón és médián, sokat fognak erről írni, beszélni, nagy nézettséget fog elérni. És itt a lényeg: ennek a negatív kampányt segítő videónak minél több emberhez (esetünkben: nyugdíjashoz) el kell jutnia. El kell hinteni a kétséget, hogy a Tisza valójában a nyugdíjasoknak kíván kárt okozni, az ellenzéki megmondóemberek, értelmiségiek hadd háborogjanak csak. Magyar Péter is fel van háborodva, nagyon helyes, hogy ezáltal ő maga is terjeszti ezt a videót. Amúgy meg: a videóban nem százszázalékosan követi a hang a szájmozgást, vagyis nem hat teljesen természetesnek, a videó pedig annyiban korrekt , hogy a felső felületén megjelennek az idézetek, hogy valójában kiktől (tehát nem Magyar Pétertől) származnak az idézetek, hanem a "tiszás szakértőktől".”



