...és az előző idézet tárgya az elemző szemével

Nagy Attila Tibor
2025. 10. 29. 6:49
Nagy Attila Tibor Facebook: „Politikai elemzőként viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez a videó betalál. Magyar Péter rögtön ugrott erre és a videó újszerűsége miatt végigvonul a magyar sajtón és médián, sokat fognak erről írni, beszélni, nagy nézettséget fog elérni. És itt a lényeg: ennek a negatív kampányt segítő videónak minél több emberhez (esetünkben: nyugdíjashoz) el kell jutnia. El kell hinteni a kétséget, hogy a Tisza valójában a nyugdíjasoknak kíván kárt okozni, az ellenzéki megmondóemberek, értelmiségiek hadd háborogjanak csak. Magyar Péter is fel van háborodva, nagyon helyes, hogy ezáltal ő maga is terjeszti ezt a videót. Amúgy meg: a videóban nem százszázalékosan követi a hang a szájmozgást, vagyis nem hat teljesen természetesnek, a videó pedig annyiban korrekt , hogy a felső felületén megjelennek az idézetek, hogy valójában kiktől (tehát nem Magyar Pétertől) származnak az idézetek, hanem a "tiszás szakértőktől".”


 

Kondor Katalin
Rablánc a lábunkon

Manapság, amikorra már biztonsággal tudhatjuk, hogy például az EU a háború pártján áll, akkor tényleg joggal mondhatjuk, hogy ahová eljutottunk, az minden, csak nem európai álom, viszont garantáltan sérti a szuverenitásunkat.

