…és még sok-sok százezer ember készül

Jámbor András, Facebook: „Van, aki már nagyon készül a békemenetre! A szebb napokat látott Index helyén épülő rogáni propaganda már két nappal korábban kirakta a logóját a saját konténerére a Kossuth téren.”
Így írnak ők – Október 21., délután
Jámbor András, Facebook: „Van, aki már nagyon készül a békemenetre! A szebb napokat látott Index helyén épülő rogáni propaganda már két nappal korábban kirakta a logóját a saját konténerére a Kossuth téren.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.