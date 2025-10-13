Csizmadia László Civilek.Info: „Hitelekből erősíteni Ukrajna honvédelmét nem lesz kifizetődő. Felesleges az USA vezette NATO erejével szemben izmoskodni. Trump elnök világos üzenetet küldött e téren Spanyolországnak, kizárással fenyegetve őket a NATO-ból. Az Unió országainak és hadseregének erősítése csakis a NATO-val egyeztetett módon történhet és szükséges. A lejárt szavatosságú kontraszelektált uniós vezetők ideje leáldozóban van. Tetszik, nem tetszik, Európa jövője a patriotizmus. A kontinens és hazájuk érdekét képviselők nagyhatalmi státuszba emelhetik az öreg kontinenst. A vérátömlesztés elkerülhetetlen. Európa új vezetői a szövetségen belül, míg elérik céljukat, szigetet képezve összefogással juttathatják békéhez a kontinens lakóit. Fény az alagútban, és a zendülés alapja Andrej Babis, Robert Fico, Orbán Viktor objektivitást sugalló politikája és gazdasági szemlélete, melyhez rövidesen csatlakoztathatóvá fog válni a lengyel köztársasági elnök, Karol Nawrocki, aki már megkezdte a rabszolgaságba taszított lengyel demokrácia visszaépítését. A hanyatló nyugati világ megmentése még nem lehetetlen, Kelet-Közép-Európa lehet erre képes.”