Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Európa jövője a patriotizmus

Európa jövője a patriotizmus

Csizmadia László
2025. 10. 13. 15:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csizmadia László Civilek.Info: „Hitelekből erősíteni Ukrajna honvédelmét nem lesz kifizetődő. Felesleges az USA vezette NATO erejével szemben izmoskodni. Trump elnök világos üzenetet küldött e téren Spanyolországnak, kizárással fenyegetve őket a NATO-ból. Az Unió országainak és hadseregének erősítése csakis a NATO-val egyeztetett módon történhet és szükséges. A lejárt szavatosságú kontraszelektált uniós vezetők ideje leáldozóban van. Tetszik, nem tetszik, Európa jövője a patriotizmus. A kontinens és hazájuk érdekét képviselők nagyhatalmi státuszba emelhetik az öreg kontinenst. A vérátömlesztés elkerülhetetlen. Európa új vezetői a szövetségen belül, míg elérik céljukat, szigetet képezve összefogással juttathatják békéhez a kontinens lakóit. Fény az alagútban, és a zendülés alapja Andrej Babis, Robert Fico, Orbán Viktor objektivitást sugalló politikája és gazdasági szemlélete, melyhez rövidesen csatlakoztathatóvá fog válni a lengyel köztársasági elnök, Karol Nawrocki, aki már megkezdte a rabszolgaságba taszított lengyel demokrácia visszaépítését. A hanyatló nyugati világ megmentése még nem lehetetlen, Kelet-Közép-Európa lehet erre képes.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.