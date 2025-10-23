„Ezek csak az erőből értenek”

Perintfalvi Rita Facebook: „Mert tudják, hogy a diktatúra nyelve a csönd. S már annak elhallgatása is az, hogy Magyarországon diktatúra lett újra! És ha ezek az emberek hallgatnak, akkor elveszik a haza újra. A mai nap tétje pontosan ez! Megmutatni a hatalomnak, hogy mi vagyunk a többség! Azok, akik nem félnek sem a megfél:említéstől, sem a becstelen fekete kampányoktól, sem attól, hogy már a gyülekezési szabadságot is lábbal tiporja a hatalom. Aki szabad magyar, az csak azért sem hallgat! Hanem kiabál, ordít, kimegy az utcára és megmutatja magát. Hogy a hatalom érezze: itt a vég! Mert ezek csak az er:őből értenek, semmi másból!”