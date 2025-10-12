Fegyőr megint abuzál

Fekete-Győr András Facebook: „Szabó Zsófi, ifjabb Schobert Norbi és a többi, Fidesz szekerét toló celeb: gondoltatok már arra, hogy a rendszer bukása után ez a szégyen örökre veletek marad?”
Fekete-Győr András Facebook: „Szabó Zsófi, ifjabb Schobert Norbi és a többi, Fidesz szekerét toló celeb: gondoltatok már arra, hogy a rendszer bukása után ez a szégyen örökre veletek marad?”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.