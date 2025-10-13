Felvezetésként levezényelték

Parászka Boróka Facebook: „A héten levezényeltek a Karmelitából egy karaktergyilkosság-sorozatot erdélyi magyarok ellen (bemelegítésként és felvezetésként a miniszterelnök kolozsvári látogatásához, amilyen az adjon isten olyan lesz a fogadj isten alapon). Volt már ilyen, s lesz még sokkal ilyenebb, erdélyi magyarokat célzó támadás Budapestről. S mint leggyakrabban, most is Bayer Zsolt adta meg az alaphangot, egy - a propaganda által bőszen szórt üzenetben: kik azok az erdélyi magyarok, akiket ki kell közösíteni, akiktől el kell fordulni - a Fidesz kiközösítéssel egyesíti a nemzetet (vegyes technika, vászon, kompromat, meg ami még a kézügybe kerül).”