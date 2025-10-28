Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Fideszes „kampánytotó”

Hargitai Miklós
2025. 10. 28. 7:04
Hargitai Miklós Népszava: „A fideszes kampánytotót ezúttal akár ki is lehetett volna tölteni. A kérdésfeltevés már-már értelmesnek tűnt – indokolt lenne politikai eszmecserét folytatni arról, hogy milyen adórendszer szolgálná a leghatékonyabban a társadalmi fejlődést. A szélső-neoliberális egykulcsos Orbán-agyrém szinte biztosan nem szolgálja: 15 év alatt drasztikus, dél-amerikai típusú vagyoni egyenlőtlenségeket hozott létre; világbajnok tempóban gazdagítja a legfelső 5 százalékot, a legalsó 50-et (!) viszont ugyanolyan sebességgel szegényíti. Érdemes lenne érveket hallani mellette vagy ellene, de nem így: „akarja ön, hogy a megemelt adóját dologtalan senkiháziakra és Ukrajna vesztes háborújának finanszírozására költsék?” Ez nem kérdés – ez gyűlöletkeltés, pártérdekű manipuláció és kérdésekbe csomagolt hazudozás.” 

Zsódi Viktor
idezojelekII Vatikáni Zsinat

Iránytű a káosz korában

Zsódi Viktor avatarja

Hatvan éve fogadta el a II. Vatikáni Zsinat a keresztény nevelésről szóló nyilatkozatot.

