Fideszes „kampánytotó”

Hargitai Miklós Népszava: „A fideszes kampánytotót ezúttal akár ki is lehetett volna tölteni. A kérdésfeltevés már-már értelmesnek tűnt – indokolt lenne politikai eszmecserét folytatni arról, hogy milyen adórendszer szolgálná a leghatékonyabban a társadalmi fejlődést. A szélső-neoliberális egykulcsos Orbán-agyrém szinte biztosan nem szolgálja: 15 év alatt drasztikus, dél-amerikai típusú vagyoni egyenlőtlenségeket hozott létre; világbajnok tempóban gazdagítja a legfelső 5 százalékot, a legalsó 50-et (!) viszont ugyanolyan sebességgel szegényíti. Érdemes lenne érveket hallani mellette vagy ellene, de nem így: „akarja ön, hogy a megemelt adóját dologtalan senkiháziakra és Ukrajna vesztes háborújának finanszírozására költsék?” Ez nem kérdés – ez gyűlöletkeltés, pártérdekű manipuláció és kérdésekbe csomagolt hazudozás.”