Főmunkaidős agymosók

Főmunkaidős agymosók

Dezse-Zelenka Dóra
2025. 10. 06. 7:54
Dezse-Zelenka Dóra, Pesti Srácok: „Azt azért fontos megértenünk, hogy a tegnap tüntető emberek csak egy része megvezetett bolond, a többiek viszont főmunkaidős agymosók, akiknek heti 40 órában az a dolguk, hogy minél több ostoba és megvezethető embert gyártsanak itt Magyarországon. És sajnos sokan vannak, akik hagyják is magukat elbutítani. A számokat még pontosan nem tudjuk, de jövő áprilisban ismét kiderül majd, hogy kik vannak többen Magyarországon. Eddig mindig magabiztosan a normálisok győztek. Bízom benne, hogy most is mi fogunk.”

Felföldi Zoltán
Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

