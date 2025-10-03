Mandula Viktor Facebook: „Szóval egy gyakorló futóbolond, bizonyos Látó János (képen) gagyi krimikbe illő kamusztorija alapján sikerült a gyilkosság utáni második legnagyobb bűnnel megvádolni a (sok más ok miatt jogosan kritizálható) Semjén Zsoltot, majd sikerült Puzsértól a DK-ig mindenkinek felsorakoznia amögé a Juhász Péter mögé, aki valamiféle hiteles forrásként dobta be a kettyós Látó által kitalált “Zsolt bácsis” sztorit. Igen, bizonyára abból lesz demokratikus ország, meg európai köztársaság, ha bizonyítékok nélkül dobálózunk gyilkosság súlyosságú vádakkal, és készpénznek vesszük egy zavart elme kitalációit.”
Így írnak ők – Október 3., délelőtt