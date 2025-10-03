Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem akarunk meghalni Ukrajnáért + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Gyakorló futóbolond

Gyakorló futóbolond

Mandula Viktor
2025. 10. 03. 7:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mandula Viktor Facebook: „Szóval egy gyakorló futóbolond, bizonyos Látó János (képen) gagyi krimikbe illő kamusztorija alapján sikerült a gyilkosság utáni második legnagyobb bűnnel megvádolni a (sok más ok miatt jogosan kritizálható) Semjén Zsoltot, majd sikerült Puzsértól a DK-ig mindenkinek felsorakoznia amögé a Juhász Péter mögé, aki valamiféle hiteles forrásként dobta be a kettyós Látó által kitalált “Zsolt bácsis” sztorit. Igen, bizonyára abból lesz demokratikus ország, meg európai köztársaság, ha bizonyítékok nélkül dobálózunk gyilkosság súlyosságú vádakkal, és készpénznek vesszük egy zavart elme kitalációit.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelektitkosszolgálat

Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Horváth József avatarja

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.