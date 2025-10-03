Mandula Viktor Facebook: „Szóval egy gyakorló futóbolond, bizonyos Látó János (képen) gagyi krimikbe illő kamusztorija alapján sikerült a gyilkosság utáni második legnagyobb bűnnel megvádolni a (sok más ok miatt jogosan kritizálható) Semjén Zsoltot, majd sikerült Puzsértól a DK-ig mindenkinek felsorakoznia amögé a Juhász Péter mögé, aki valamiféle hiteles forrásként dobta be a kettyós Látó által kitalált “Zsolt bácsis” sztorit. Igen, bizonyára abból lesz demokratikus ország, meg európai köztársaság, ha bizonyítékok nélkül dobálózunk gyilkosság súlyosságú vádakkal, és készpénznek vesszük egy zavart elme kitalációit.”