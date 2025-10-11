Gyermeteg kontentek

Ambrózy Áron Origo: „Ha békét akarsz, akkor háborúzz, ha Nobel-békedíjat, akkor adj fegyvert! A római közmondás persze nem pont így szólt, de ki emlékszik már arra. Zelenszkij annyira intim viszonyba került a globalista sajtóval, hogy nemcsak gyártja nekik a gyermeteg kontenteket (saját magukat lövő oroszok az atomerőműben, befőttes üveggel drónokat leszedő légvédelmi nagymama stb.), hanem fogyasztja is azt, ezért elhitte, hogy Trump teljesen megbolondult, csak a Nobel-békedíj mozgatja. Mert a globalista sajtó ezt írja. Ezért elhitte, hogy ha bedobja neki a Nobelt, akkor Trump nem bizonytalankodik többet a Tomahawkok átadásával, sőt, a következő körben atombombát is ad, csak kaphasson egy Nobel-békedíjat.”