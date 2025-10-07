Ha megfelelnek a valóságnak

Nagy Attila Tibor Index: „Ha a Magyar Péter által közölt adatok megfelelnek a valóságnak, akkor a »Tisza Világ« applikáció valóban sikeres kezdeményezésnek és politikai innovációnak tekinthető. Az alkalmazáson keresztül szavazhatnak majd a Tisza Szigetek tagjai a képviselőjelöltekről, ami a párt digitális mozgósítási stratégiájának új eleme. Ugyanakkor az Index október 6-i cikke, amely az applikáció esetleges ukrán kötődését vetette fel, erősítheti azt a kormányzati narratívát, miszerint a Tisza Párt Ukrajna-párti politikát folytat. Mivel Ukrajna megítélése kedvezőtlen a magyar választók körében, érthető, hogy Magyar Péter azonnal reagált a cikkre, és »propagandaoldalnak« nevezte az Indexet.”