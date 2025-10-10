Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Halál ciki” – tényleg az!

„Halál ciki” – tényleg az!

Pottyondy Edina
2025. 10. 10. 15:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pottyondy Edina Facebook: „Erre tegnap délután odaadják Krasznhorkainak az irodalmi Nobelt! Ami negyed évszázadonként egyszer történik meg a magyar irodalomban. Én meg itt állok a kötetemmel, amit úgy kell promotálnom, hogy a fél ország Krasznahorkait ünnepli. A másik fele meg amúgy sem olvas. Ilyen nyomorult helyzetbe még nem kerültem. Mint amikor a család ünnepli a legnagyobb fiút, mert ösztöndíjat nyert a Harvardra, én meg viszem haza büszkén az ellenőrzöm, hogy végül megkaptam a kettest matekból. Halál ciki. Kraszhanorkai diadala fényében, már azt is kellemetlen kimondani, hogy nekem is lett egy könyvem.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.