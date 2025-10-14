Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Hiába a béketeremtő tevékenység

Hiába a béketeremtő tevékenység

Jeszenszky Zsolt
2025. 10. 14. 14:50
Jeszenszky Zsolt Pesti Srácok: „Hát, az amerikai elnöknek nem, azt látjuk. De ha neki nem jár Nobel-díj, korábban érthetetlen módon mások miért kaptak? Mondjuk, legyünk őszinték, nem is nagyon volt realitása hogy Trump kapja. Hogy az a globalista, full balos társaság, akik Jasszer Arafatnak, egy de facto terrorszervezet vezetőjének adtak Nobel-békedíjat, csak mert egy kis időre abbahagyta izraeliek felrobbantását, vagy repülőgépek eltérítését… akik Barack Obamának adtak Nobel-békedíjat…miért is? Szóval ezek nyilván nem fogják a fasiszta narancsembert azzal legitimálni, hogy elismerik a béketeremtő tevékenységét.”

