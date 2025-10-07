„Igaza van Látó Jánosnak”

Márki-Zay Péter Facebook: „ÜZENETEM A PRÉDIKÁTOR LÁTÓ JÁNOSNAK ÉS A KERESZTÉNY TESTVÉREKNEK Bevallom, tegnap estig nem hallottam Látó Jánosról, az utcai prédikátorról. Megnéztem Látó János tegnapi tüntetésen elhangzott beszédét, és keresztény emberként azt mondom, hogy abszolút evangéliumi. Igaza van, hiszen a hit (jó) cselekedetek nélkül halott. És én még hozzáteszem, hogy a gyümölcseiről ismerhető meg a fa, azaz a tettek mutatják meg, hogy valaki halott vallásos, vagy élőhitű keresztény.”