Igazi Német(h) polbeat

Németh Péter Népszava: „Ezt most csak azért írom ide, mert jómagam azt gondoltam, hogy az október 23-i politikai beszéd a Kossuth téren, majd a brüsszeli utazás – malacvágtában (by O.V.) - éppen elegendő muníció volt a Fidesz-fanoknak, és talán magának Orbánnak is; a két napos EU csúcs is fárasztó, pláne úgy, hogy neki meg végig küzdenie kell a 26-okkal. Azokkal az európai vezetőkkel, akik nagyon rosszul látják a világ dolgait, ami még csak hagyján volna, de rosszul is kezelik. („kizökkent az idő; - ó, kárhozat! Hogy én születtem helyretolni azt!”) Szóval ez a hamleti gondolat folyamatos teherként nehezedik a kormányfőre; neki kell kivédeni a rezsicsökkentést, a nyugdíjasok megnyúzását – kifejezés egyenesen Orbántól – és a háborút szorgalmazók támadásaitól a magyar népet.”



