Ismét jót nevettünk...

Pottyondy Edina
2025. 10. 07. 7:50
Pottyondy Edina Facebook: „Ha a legújabb neres történelmi eposzt, az 1242 - A Nyugat kapujábant baloldali kormány alatt forgatják közpénzből, akkor a bemutató után fél nappal lángokban áll Budapest. T0r0czkai és a Betyársereg a Nemzeti Filmintézetet ostromolja. A színész szakszervezet és Vidnyányszky barikádokat épít. Bayer Zsolt élete legtrágárabb publicisztikájában küldi el a @#$%!-ba a teljes baloldalt, Kövér László autókat borogat, Kubatov a kopaszaival a Parlament bevételére készül. És tudod mit? Teljesen igazuk lett volna. Most meg megy a kussolás.”

Bayer Zsolt
idezojelekA Harvard évkönyv

A Harvard évkönyvére

Ha lesz, aki kiássa, akkor mégis csak győzött a normalitás és az inga visszalendült.

