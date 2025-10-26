Itt Magyar biztosan nem tud ellenrendezvényt tartani

Boris Kalnoky, Facebook: „XIV. Leó hétfőn fogadja Orbánt privátban. Valószínűleg az egyetlen hely, ahol Magyar Péter nem tud ellengyűlést szervezni, csak hogy megmutassa, ő a jobb Orbán.”
