Juhász Péter felelőssége

Bartus László Facebook: „De a felelős nem Látó János (és a hozzá hasonlók), hanem azok a tech-milliárdosok, akik a profitszerzés miatt megnyitották az utat valóban futóbolondok és mindenféle szenny előtt, amely a hivatalos nyilvánosság szintjére emelkedett. Azzal a mentalitással együtt, hogy az ilyeneket nem kell ellenőrizni, létjogosultságuk van. Ha árt az ellenfélnek, akkor igaz. A konkrét ügyben a legnagyobb felelősség Juhász Pétert terheli, aki nem járt utána, hogy ki az informátora, mennyire megbízható az, amit mond. Hamar eljuthatott volna Látó János videóihoz, amelyek közül a legnagyobb sikert az aratta, amikor éppen valami fennkölt szent dologról beszélt, majd kissé megemelkedve, kiengedte a gyötrő végbélszeleket, hangosan.Ez Látó János színvonala.”