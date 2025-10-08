Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Kedves Péter, amíg lehet...

Kedves Péter, amíg lehet...

Szalai Szilárd
2025. 10. 08. 15:45
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szalai Szilárd Pesti Srácok: „A kontraszelektált európai elit, amely perverz módon fél a politizálástól, most létezésének  céljaként azt tűzte ki, hogy az utolsó effektív politikai munkát végző formációkat is kiiktassa Európából. Ebben megfelelő eszköz Magyar Péter, aki a Partizánban keresztre feszítetett 2024 februárjában, és a Fókuszcsoporton feltámadá’ múlt héten, hogy messiási mivoltában kinyilatkoztassa: a politika mibenléte nem áll másból, mint önnön csodálatosságából. A gyűlölet valójában szeretet, a megtorlás megbékélés, a tudatlanság: erő, a szabadság: szolgaság, a háború: béke. A valódi sajtó pedig az, amely nemcsak kérdezi, hogy verbálisan kényeztetheti-e a politikust, hanem meg is teszi, és a valódi politikus az, aki felelősséget vállal mindenért, amit tesz. Tehát semmiért. Ennek idehaza nincs keletje, ezért kell a nyugatja: ahogy 10 évvel ezelőtt nem is egy, hanem több bukott társadalmat vett védelmező szárnyai alá Brüsszel, úgy most a bukott közélet helytartóit védelmezi. Magyar Péter mentelmi joga az az indokolatlan menedékjog, amit az iszlamista atomfizikusok kaptak 2015-ben. Nem szól semmi másról, mint a befolyás megvásárlásáról aprópénzért. Méz és korbács egyszerre, ahol zsarolható emberek tömegét kötik aljas politikai alkuval egy olyan társaság szolgálatába, amely egy érdemesültebb korban naplót se vezethetne a politikai eseményekről, nemhogy alakítói lehetnének. Az egyetlen, amelyet tényleg mindenkinél jobban csinálnak, az a véd- és dacszövetség fenntartása. Persze a hűség nem baloldali műfaj, és ha lehet hinni rossz szájaknak, már kurblizzák a villamost, ami 2022-ben elcsapta Karácsonyt. Azzal a különbséggel, hogy most Karácsony ül a vezetőfülkében. És akkor vajon hol fog kikötni Magyar Péter? Él a mentelmi menedékjogával Brüsszelben. Amíg lehet.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekészaki áramlat 2.

Az ukrán terrorista is megússza

Bayer Zsolt avatarja

Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.