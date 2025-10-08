Kedves Péter, amíg lehet...

Szalai Szilárd Pesti Srácok: „A kontraszelektált európai elit, amely perverz módon fél a politizálástól, most létezésének céljaként azt tűzte ki, hogy az utolsó effektív politikai munkát végző formációkat is kiiktassa Európából. Ebben megfelelő eszköz Magyar Péter, aki a Partizánban keresztre feszítetett 2024 februárjában, és a Fókuszcsoporton feltámadá’ múlt héten, hogy messiási mivoltában kinyilatkoztassa: a politika mibenléte nem áll másból, mint önnön csodálatosságából. A gyűlölet valójában szeretet, a megtorlás megbékélés, a tudatlanság: erő, a szabadság: szolgaság, a háború: béke. A valódi sajtó pedig az, amely nemcsak kérdezi, hogy verbálisan kényeztetheti-e a politikust, hanem meg is teszi, és a valódi politikus az, aki felelősséget vállal mindenért, amit tesz. Tehát semmiért. Ennek idehaza nincs keletje, ezért kell a nyugatja: ahogy 10 évvel ezelőtt nem is egy, hanem több bukott társadalmat vett védelmező szárnyai alá Brüsszel, úgy most a bukott közélet helytartóit védelmezi. Magyar Péter mentelmi joga az az indokolatlan menedékjog, amit az iszlamista atomfizikusok kaptak 2015-ben. Nem szól semmi másról, mint a befolyás megvásárlásáról aprópénzért. Méz és korbács egyszerre, ahol zsarolható emberek tömegét kötik aljas politikai alkuval egy olyan társaság szolgálatába, amely egy érdemesültebb korban naplót se vezethetne a politikai eseményekről, nemhogy alakítói lehetnének. Az egyetlen, amelyet tényleg mindenkinél jobban csinálnak, az a véd- és dacszövetség fenntartása. Persze a hűség nem baloldali műfaj, és ha lehet hinni rossz szájaknak, már kurblizzák a villamost, ami 2022-ben elcsapta Karácsonyt. Azzal a különbséggel, hogy most Karácsony ül a vezetőfülkében. És akkor vajon hol fog kikötni Magyar Péter? Él a mentelmi menedékjogával Brüsszelben. Amíg lehet.”