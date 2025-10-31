Kepes, a migráció és a liberális bocsánatkérések hiánya.

Apáti Bence Facebook: „Látom, hogy Képes András egyetért Orbán migrációs politikájával. Nagyszerű. Ugyebár erre szoktuk mondani, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Mindazonáltal azért továbbra sem tudom elfelejteni, hovatovább megbocsátani a liberális értelmiség 2015-ös, habzó szájú őrjöngését. Ahogyan ökölbe szorult fejjel fasistáztak és náciztak minket, ahogy gyűlöletkeltéssel vádoltak reggel, délben, és este. Szóval én örülök, hogy beismerték, hogy igazunk volt, de egy halkan elsuttogott bocsika is jól esne…”