Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Kepes, a migráció és a liberális bocsánatkérések hiánya

Kepes, a migráció és a liberális bocsánatkérések hiánya.

Apáti Bence
2025. 10. 31. 15:14
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Apáti Bence Facebook: „Látom, hogy Képes András egyetért Orbán migrációs politikájával. Nagyszerű. Ugyebár erre szoktuk mondani, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Mindazonáltal azért továbbra sem tudom elfelejteni, hovatovább megbocsátani a liberális értelmiség 2015-ös, habzó szájú őrjöngését. Ahogyan ökölbe szorult fejjel fasistáztak és náciztak minket, ahogy gyűlöletkeltéssel vádoltak reggel, délben, és este. Szóval én örülök, hogy beismerték, hogy igazunk volt, de egy halkan elsuttogott bocsika is jól esne…”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekKarácsony Gelgely

Agyonverőlegények – Karácsonyék támogatásával

Megyeri Dávid avatarja

A főváros adta arra a pénzt, hogy Pintér Béla nyílt lincseléspárti propagandát fejtsen ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.