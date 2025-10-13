Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Kepes hamis énmúltja

Mező Gábor
2025. 10. 13. 15:14
Mező Gábor Facebook: „Kepes András most "gyászol", saját hamis énmúltját, apja hamis történetét kellene feldolgoznia. Kepes András látványosan fejlődik. Én ennek örülök, mert Juszt Lászlóval vagy Havas Henrikkel összehasonlítva őt egyáltalán nem tartom menthetetlennek, semmilyen szinten sem szabad a posztbolsevik, gyűlölködő bohócokhoz hasonlítani. Értelmes, kritikus személyiség, világlátott ember. Ezt többször is elmondtam, leírtam. Megértem a haragját. Most a független Friderikusz Sándornak független tévésként nyilatkozva előbb propagandistának nevezett, aztán leereszkedően megsajnált, mert nekem sem lehetett könnyű, nyilván azért foglalkozom a múltkutatással, mert eredendően vesztes vagyok, de ha szerencsém lesz, majd írhatok erről egy regényt. Utóbbit tekintve: így legyen.” 


 

