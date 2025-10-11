Kígyó a keblen

Vésey Kovács László Pesti Srácok: „Most éppen az amúgy elkötelezett demokrata támogató Taylor Swift legújabb albuma miatt megy az adok-kapok Amerikában. A keresztény influenszerek kritizálják a dalszöveget, de mivel nem olyan direkt, hogy letagadhatatlan legyen, úgy csúszik ki a fogásból, mint a nyakában vagy a ruháján hordott kígyó. A kritikusai támadják a körmonfontan keresztényellenes mondanivalót, a rajongói pedig védik, mert hát Taylor fantasztikus úgy, ahogy van. A tanulság talán annyi, hogy megszámlálhatatlan féle módon, szüntelenül érkezik a kereszténység elleni támadás, minden lehetséges fronton, és a gyerekeket meg a fiatalokat veszi célba leginkább. Nagy szívességet teszünk a támadónak, ha tudomást se veszünk róla, vagy úgy teszünk, mintha ez nem az lenne, ami.”