Kinek is torz a lelke?

Perintfalvi Rita
2025. 10. 09. 14:59
Perintfalvi Rita Facebook: „SZÁJER UTÁN AZ ASZTALOSNAK ÁLLT VARGA JUDIT IS VISSZATÉR? Avagy a Fidesz legyártja a Rózsák háborúja 2.0.-át? - Add tovább! Hát, én már az első részt is baromira untam! Azt, amikor Varga eljátszva a megtört nőt, beült Hajdú Péter stúdiójába és előadott egy vé:rfagyasztó családi drámát. S ráadásul úgy, hogy kisk:orú gyermekei nyilván a műsor kapcsán hallottak először arról, hogy Judit szerint: anyucit bán:talmazta apuci. Nem tudom, ki, hogy van ezzel, de szerintem ilyet normális anya nem csinál a gyermekeivel! Csak az olyan, akinek a hatalom és a pénzéhség eltorzította a lelkét.”

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

