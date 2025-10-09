Kinek is torz a lelke?

Perintfalvi Rita Facebook: „SZÁJER UTÁN AZ ASZTALOSNAK ÁLLT VARGA JUDIT IS VISSZATÉR? Avagy a Fidesz legyártja a Rózsák háborúja 2.0.-át? - Add tovább! Hát, én már az első részt is baromira untam! Azt, amikor Varga eljátszva a megtört nőt, beült Hajdú Péter stúdiójába és előadott egy vé:rfagyasztó családi drámát. S ráadásul úgy, hogy kisk:orú gyermekei nyilván a műsor kapcsán hallottak először arról, hogy Judit szerint: anyucit bán:talmazta apuci. Nem tudom, ki, hogy van ezzel, de szerintem ilyet normális anya nem csinál a gyermekeivel! Csak az olyan, akinek a hatalom és a pénzéhség eltorzította a lelkét.”