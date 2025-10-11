Kommentár nélkül...

Raskó György Facebook: „Magyar Péter kiváló érzékkel megáldott politikai influenszer, tehetséges, hatalmas munkabírása van és érzi, hogy esélye van győzni: egyfajta "most, vagy soha" lehetőség előtt áll. Láthatóan meg akarja ezt az esélyt ragadni, ezért vállal emberfeletti munkát és ezért bírja az óriási megterhelést. Drukkolok, hogy ez a képesség, elhatározottság az utolsó pillanatig megmaradjon. Ha sikerül megbuktatnia Orbánt, örök életre beírja nevét a történelembe. Történjen utána bármi is, de az Orbánbuktató címet senki nem veheti el tőle.”