Könyveladás céljából alázta Rácz Jenőt és Szoboszlait

Könyveladás céljából alázta Rácz Jenőt és Szoboszlait

Pottyondy Edina
2025. 10. 25. 14:58
Pottyondy Edina Facebook : „A húspogácsa, a buci, a zöldségek szerintem a szokásos mekis egyencucc, de nem tudtam megítélni, mert a savas-mustáros, fosszínű alien testnedv akkorra már úgy beette magát az ételbe, mint az öregember illat az ötvenéves kanapéba. Ez a cucc egy időre elvette a kedvem a gyorséttermektől, pedig havi egyszer megengedtem magamnak ezt a fajta bűnös élvezetet. Ezért persze akár még hálás is lehetnék. De nem, nem vagyok. A másik mekis menü traumám Szoboszlai Dominik nevéhez kötődik. Részletesebben a könyvemben írok a csirkeburger, vanília shake és a topfutball kapcsolatáról, a B*szódj meg, futball című fejezetben. Beteszem a linket kommentbe, ahol elő tudod rendelni.”


 

