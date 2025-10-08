Köszönöm Peti!

Pilhál Tamás Facebook: „Azt írja a fotóhoz mellékelve: "Mennyire lehet bajban a maffia, ha egy ócskán tördelt, helyesírási hibáktól hemzsegő, szánalmas lejárató könyvet jelentetnek meg rólam az egykor szebb napokat látott Libriben? Megkérdeztem az eladókat, hiába van kirakva három helyre, nem kell senkinek. Egyébként, ha könyvet vennétek, javaslom, hogy ne a Libriben tegyétek, mert az ott elköltött pénzzel a legaljasabb propagandát és személy szerint Orbán Balázst és a bűnbandáját támogatjátok." Arany barátom! Nem a Libri jelentette meg, ahogy ezt már a múltkor is jeleztem neked, láthatóan sikertelenül, hanem jómagam. Magánkiadás. Nem a Libri kiadása. A Libri csak árulja. Ahogyan már a Líra is teszi. Így már érted? Esetleg szolmizáljam? Amúgy annyira nem fogy, hogy jó néhány Libriben már egy darab sincs. Ezért hamarosan jön a második kiadás. Még nagyobb példányszámban. Csak Neked!”