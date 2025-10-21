Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Lenemzetvezetőzte Orbán Viktort Pottyondy

Lenemzetvezetőzte Orbán Viktort Pottyondy

Pottyondy Edina
2025. 10. 21. 15:01
Pottyondy Edina, Facebook: „Putyin és Trump támogatása után a szerb elnök is kiállt Orbán mellett. Ki jön még? Erdogan? Kim Dzsong Un? El Chapo? Magda Marinkó? Az viszont tény, hogy a nemzetvezető nincs elszigetelődve. A helyzet sokkal rosszabb…”


 

