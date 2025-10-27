Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Magyar „aljas és gátlástalan”

Magyar „aljas és gátlástalan"

Schiffer András
2025. 10. 27. 7:05
Schiffer András Facebook: „Mennyire kell aljasnak lenni ahhoz, hogy valakit a születése előtt elhunyt, ráadásul a családját régen elhagyott, általa értelemszerűen soha zászlóra nem tűzött dédapja vérbírói múltjával próbáljanak meg lejáratni? S mennyire kell gátlástalannak lenni ahhoz, hogy ezt egy olyan figura tegye, aki viszont mióta az eszét tudja lépten-nyomon dicsekszik a kádári diktatúrában tévésztár, azonkívül legfelsőbb bírósági bíró, minisztériumi osztályvezető nagyapjával, valamint az ugyancsak a nyolcvanas években MTA Tudományos Minősítő Bizottsági titkári tisztséget (valamennyi felsorolt pozíció anno szigorúan káderhatásköri listás volt, utóbbiról bizonyosan a pártközpontban döntöttek) betöltött keresztapjával?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Schiffer igazsága

Bayer Zsolt avatarja

Válasz nem érkezett.

