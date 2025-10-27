Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Magyar berágott a hasonlatra

Magyar berágott a hasonlatra

Toroczkai László
2025. 10. 27. 7:05
Toroczkai László X: „Magyar Péter nagyon berágott a 23-i beszédem kapcsán, talán azt vette magára, amikor a puhatestűekről beszéltem, akik hol ezt, hol azt szolgálják ki.”

