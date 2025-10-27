Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Magyar egy rendezvényen három súlyos hibát is vétett

Magyar egy rendezvényen három súlyos hibát is vétett

Fodor Gábor
2025. 10. 27. 14:58
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fodor Gábor Index: „Hiba hetvenperces szónoklatot tartani egy ilyen hatalmas méretű szabadtéri rendezvényen, ahogy ezt most Magyar Péter tette. Ilyenkor arra szoktunk törekedni, hogy nagyjából félórás legyen a szövegünk, mert egyszerűen a közönség befogadóképessége ennyit tesz lehetővé. Természetesen a legelszántabb hívek kitartanak a végsőkig, de ők is zavarban lennének, ha egy óra után megkérdeznék tőlük: miről is beszél a szónok? A sok mondat és információ halmazát nehéz már ilyenkor összefoglalni, ezért a megszólalás ereje, hatásfoka radikálisan csökken. Másrészt bár ügyes ötletnek gondolom a színpad elhelyezését a tömegben, de szerencsétlen döntésnek tartom azt, hogy a Tisza Párt elnöke egyedül állva mondta el ott a gondolatait. Neki most egyre inkább azt kellene megmutatnia, hogy rendelkezik egy olyan, kormányzásra alkalmas csapattal, amely jogosan kéri a választók bizalmát. A magányos harcos a színpad közepén ennek az ellenkezőjét sugallja. Harmadrészt újfent szeretném szóvá tenni, hogy fogalmilag pontatlan és tartalmilag megtévesztő „rendszerváltást” ígérni 2026-ra. A következő választáson arról döntünk, hogy ki alakítson kormányt Magyarországon és nem arról, hogy a parlamentáris demokrácia rendszere helyett alkotmányos monarchiává, vagy esetleg diktatúrává szeretnénk átalakulni.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPintér Béla

A lényeg már elmondva

Bayer Zsolt avatarja

Te, Pintér Béla egy gátlástalan, aljas, beteg gazember vagy.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.