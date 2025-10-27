Magyar egy rendezvényen három súlyos hibát is vétett

Fodor Gábor Index: „Hiba hetvenperces szónoklatot tartani egy ilyen hatalmas méretű szabadtéri rendezvényen, ahogy ezt most Magyar Péter tette. Ilyenkor arra szoktunk törekedni, hogy nagyjából félórás legyen a szövegünk, mert egyszerűen a közönség befogadóképessége ennyit tesz lehetővé. Természetesen a legelszántabb hívek kitartanak a végsőkig, de ők is zavarban lennének, ha egy óra után megkérdeznék tőlük: miről is beszél a szónok? A sok mondat és információ halmazát nehéz már ilyenkor összefoglalni, ezért a megszólalás ereje, hatásfoka radikálisan csökken. Másrészt bár ügyes ötletnek gondolom a színpad elhelyezését a tömegben, de szerencsétlen döntésnek tartom azt, hogy a Tisza Párt elnöke egyedül állva mondta el ott a gondolatait. Neki most egyre inkább azt kellene megmutatnia, hogy rendelkezik egy olyan, kormányzásra alkalmas csapattal, amely jogosan kéri a választók bizalmát. A magányos harcos a színpad közepén ennek az ellenkezőjét sugallja. Harmadrészt újfent szeretném szóvá tenni, hogy fogalmilag pontatlan és tartalmilag megtévesztő „rendszerváltást” ígérni 2026-ra. A következő választáson arról döntünk, hogy ki alakítson kormányt Magyarországon és nem arról, hogy a parlamentáris demokrácia rendszere helyett alkotmányos monarchiává, vagy esetleg diktatúrává szeretnénk átalakulni.”