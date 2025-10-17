Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Magyar érdek

Magyar érdek

Bálint Botond
2025. 10. 17. 15:07
Bálint Botond Pesti Srácok : „Ha Budapest nagy lépés lesz a béke felé, akkor innen fog kiindulni a közös új amerikai-orosz rendezkedés Európában. Ha ebben meghallgatják Orbán Viktor véleményét is, akkor az csak jó lehet a folyamat szempontjából. Sajnos úgy látszik, hogy Európa most is pont úgy rászorul a két szuperhatalom beavatkozására mint a második világháború idején és utána is. Mátyás király óta nem volt olyan vezetője Magyarországnak, aki ésszel ennyivel megtudta volna sokszorozni az országunk erejét, mint Orbán Viktor. A történelem szűken méri az ilyen lehetőségeket, nekünk különösen meg kell becsülnünk mindet. Talán végre egy rendezés nem a magyar érdekekkel szemben születik meg.”


 

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

