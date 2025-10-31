Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Magyar és a szavahihetőség két, egymástól elkülönült dolog

Dezse-Zelenka Dóra
2025. 10. 31. 15:14
Dezse-Zelenka Dóra Pesti Srácok: „Magyarán: a poszttal minden felelősségvállalás nélkül benyalt »minden magyar fiatalnak«, akik odavannak a Sziget fesztiválért, és határtalan ígéreteket tett az amúgy veszteséges Sziget fesztivál kontójára. Minden felelősség és kockázat nélkül. Hogy be kell-e tartania ezeket? Nem. Ahogyan ugye azt sem tartotta be, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát, mert azért jól jön az a havi 5-7 millió a semmiért. De itt már nem is a szavahihetőség és az ígéretek megtartása a lényeg. A mátrix-kampány lényegét Magyaréknál jobban egyelőre senki nem érti. Hatásosan, időben, jól időzítve olyat mondani, olyat posztolni, ami berögzül, és ami hatást vált ki. Szigorúan mindezt a közösségi média virtualitásában tartani, nehogy bárki rájöjjön, hogy az ígéreteknek alapvetően semmi valóságtartalma nincs. De ez nem baj. Ha legalább áprilisig a közösségi média világában tudja tartani a szavazóit, akkor itt akár még szoros verseny is lehet áprilisban.”

