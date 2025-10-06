Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Magyar „hosszú menetelése”

Csillag István
2025. 10. 06. 7:54
Csillag István, Népszava: „A NÉPET KELL MEGNYERNI AHHOZ, HOGY A VÁLASZTÁSOKAT IS MEGNYERHESSE AZ ELLENZÉK. NEMCSAK »FALATKÁKAT« (ADÓKEDVEZMÉNYT ÉS PÉNZT) KELL OSZTANI, HANEM HAL HELYETT HÁLÓT! Rockenbauer Pál óta tudjuk, hogy »másfél millió lépést« kell megtenni Magyarországon ahhoz, hogy aki politikai szerepre készül, megismerje, hogyan él, gondolkodik és érez a nép. Talán inkább véletlen, mint tudatos tervezés eredménye, hogy Magyar Péter az országot bejáró »hosszú meneteléssel«, az első százezer lépés megtételével látott hozzá, hogy a népet megnyerje.”

Felföldi Zoltán
Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

