Magyar már beérné Honttal is

Jeszenszky Zsolt Pesti Srácok: „Szóval amikor erre az óvodás alatti szintre jutott The Man, hogy lájkokkal bibibí-zik, meg ennyire az önreflexió teljes hiányában hánytorgatja fel a múltat, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy teljesen elmentek-e otthonról. (És nem csak Ilike.) Eljött-e a teljes idegösszeomlás, vagy legalábbis annak előszele. Olyannyira szöget ütött a fejembe a gondolat, hogy fel is hívtam Hont Andrást, ő is így látja-e. Ő sem tudta megmondani. Az viszont megállapítottuk, hogy The Man-nek láthatóan új célja van. Eddig azt hittük, Orbán Viktort akarja leváltani. Most azonban kiderült: Hont Andrást.”