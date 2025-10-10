Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal

Magyar még erre se képes

Magyar még erre se képes

Dúró Dóra
2025. 10. 10. 7:51
Dúró Dóra Facebook: „Külföldi bűnszervezet oldalán a magyar áldozatokkal szemben - ide süllyedt Magyar Péter A magyarverő Ilaria Salis azért úszhatja meg a felelősségre vonást, mert például Magyar Péter sem volt ott, amikor fel kellett volna függeszteni az antifasiszta bűnöző mentelmi jogát. Mindez egyetlen szavazaton múlt. Ilaria Salis és bűnbandájának áldozatai magyarok is, és van olyan, Magyarországról kijutott EP-képviselő, aki nem érzi kötelességének, hogy ilyenkor, amikor bántalmazott magyar honfitársaink ügyéről van szó, ott legyen és szavazzon? Ő fogja majd megvédeni minden magyar érdekét? Mikor az aljas módon, fizikailag bántalmazottakét sem képes? Az Ilaria Salis elleni vád: bűnszervezetben, két esetben társtettesként, egy esetben bűnsegédként elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete. Vád ellene, hogy olyan emberek bántalmazásában vett részt, akikről ruházat alapján (!) "szélsőjobboldali" rendezvényhez való csatlakozást feltételeztek! És kinek az oldalára állt a Tisza vezetője? A külföldi antifa bántalmazókéra a magyar áldozatokkal szemben. Arról nem is beszélve, hogy az EP-választási kampányban Magyar Péter többször is fennhangon hirdette, hogy eltörlik a mentelmi jogot, de valójában arra sem képes ő maga sem, hogy egy magyarverő antifa mentelmi jogát felfüggessze?”


 

