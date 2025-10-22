Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Magyar nem szereti a tréfát, és nem is érti

Magyar nem szereti a tréfát, és nem is érti

Bálint Botond
2025. 10. 22. 7:45
Bálint Botond Origo: „Biztos vagyok benne, hogy a Magyar Pétert körbevevő közepes képességű és karrierkilátású kommunikációs szakemberek közül is többen látták azonnal, hogy a főnök már megint hülyét csinál magából. A legjobb esetben is a törzsrajongóit hergeli, de mindenki másnál csak egyre mélyebbre ássa magát. De szólni nem lehet neki, nyilván ezért oszlanak a szakemberek is körülötte mint a Tisza-szigetek országszerte. Hány szakember csinált azzal karriert, hogy Márki-Zay Péter kampányát próbálta életben tartani? Hát egy sem. Mindenesetre itt a lehetőség minden mémkészítő előtt, csináljanak gonosz mémeket Magyar Péterről, hátha ez a zseni maga is kiteszi őket.”

