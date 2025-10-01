Magyar Péter dilemmája

Vona Gábor, Facebook: „Magyar Péter pedig nehéz helyzetben van, mert ha túlságosan beleszáll a »Zsolti bácsi«-ügybe, akkor egyrészt bizonytalan jégre korcsolyázik fel, másrészt a DK-t követi és nem ő a kapitány. Ha viszont kimarad belőle, akkor meg kimarad az embereket izgató legfontosabb ügyből. Ráadásul a balliberális értelmiséget is megosztja az ügy, és nem mindenki tud együttmenni azzal, hogy a Semjén elleni pedofilváddal kell két vállra fektetni a Fideszt. (Lásd Horn Gábort, aki megvédte egy interjúban Semjént!) Ami tehát az első napokban a Fidesz koporsószögének tűnt, most hirtelen lándzsájuk lehet. Amitől az elején a lehető leghamarabb szabadulni szerettek volna, most ők akarják majd hetekig napirenden tartani.”