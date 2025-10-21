Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Magyar propaganda

Magyar propaganda

Parászka Boróka
2025. 10. 21. 7:43
Parászka Boróka Facebook: „Kérdezte valaki, hogy hogy működik az orosz mintára és támogatással zakatoló magyar propaganda. Mutatok egy friss példát.  Tegnap este Százhalombattán robbanás történt a MOL olajfinomítójában. A hírrel egyidőben felkapta a magyar sajtó, hogy Romániában is robbanás történt, egy OROSZ tulajdonú olajfinomítóban. Megjelent a Mandineren, az Origon, és hasonló manipulatív oldalak mindegyikén. Aztán elkezdték a hírt habosítani a magyar kormánypropaganda álellenzéki álmegmondóemberei. Sejtelmes megjegyzésekkel, sugalmazásokkal, miszerint a robbantások mögött "az ukránok" állnak.”

