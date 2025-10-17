Magyarnak fontos találkozója lesz

Ambrózy Áron Facebook: „Megint segítek. Nem kell Bütyöknek pánikba esnie, amiért Budapesten lesz a Trump-Putyler találkozó. Aznapra hívja meg Zelenszkijt valami tiszás buliba. Vagy egy pöcsipartiba a Rudasba. Tökmindegy, de jöjjön, és akkor a figyelem egy része az övé. A Rudast mondjuk adnám. Ott állnának egy szál törcsiben ketten, és fenyegető hangnemben felszólíthatnák Orbánt, hogy addig verje Putyint a Karmalitában, amíg fel nem adja, különben börtön, zebra, vagyonelkobzás, szigorú tekintet és facebook-poszt.”



