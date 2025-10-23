Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Már megint nyakunkon a románok

Már megint nyakunkon a románok

Parászka Boróka
2025. 10. 23. 7:20
Parászka Boróka Facebook: „Hanem az, hogy a határon átjövő pénz nem a romániai magyar kisebbségnek szánt támogatás, hanem "Orbán Romániára irányuló befolyásolási kísérlete". A magyar kormány ilyen módon növeli a "soft powert" nálunk Romániában (is). Ez a tavalyi elnökválasztási botrány után (amit egy ilyen befolyásolási kísérlet váltott ki), a Romániára irányuló orosz nyomásgyakorlás árnyékában a legsúlyosabb ügy, amit csak el lehet képzelni. És ha befolyásolási kísérletként vetődik fel a NER jelenléte (márpedig a román sajtó ma így vetette fel), akkor annak hosszú távú következményei lesznek. Például a diplomáciai kapcsolatok megromlása, a Romániában működő magyar tulajdonban lévő cégek kiemelt vizsgálata, a romániai magyar vállalkozások fokozott vizsgálata várható.” 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

