Ágoston László Facebook: „Biztos vagyok benne, hogy holnaptól rengetegen, még többen lesznek, akik már távolítják magukat az összeomló Fidesztől, akik már írják magukban a beszédet, hogy igazából ők sohasem voltak orbánisták, ők végig belülről bomlasztottak. És a kemény mag most még jobban félhet, mint eddig bármikor. A megafonos semmirekellők, a portáról az igazgatói székbe ültetett káderek, eddig is tudták, de most már a bőrünkön is érzik, hogy ez nem vicc. Orbán egyre jobban sarokba szorul, és a sarokba szorult vadállat kiszámíthatatlanabb, mint valaha.”



