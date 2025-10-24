Rendkívüli

„Már távolítják magukat az összeomló Fidesztől”

Ágoston László
2025. 10. 24. 7:24
Ágoston László  Facebook: „Biztos vagyok benne, hogy holnaptól rengetegen, még többen lesznek, akik már távolítják magukat az összeomló Fidesztől, akik már írják magukban a beszédet, hogy igazából ők sohasem voltak orbánisták, ők végig belülről bomlasztottak. És a kemény mag most még jobban félhet, mint eddig bármikor. A megafonos semmirekellők, a portáról az igazgatói székbe ültetett káderek, eddig is tudták, de most már a bőrünkön is érzik, hogy ez nem vicc. Orbán egyre jobban sarokba szorul, és a sarokba szorult vadállat kiszámíthatatlanabb, mint valaha.”


 

