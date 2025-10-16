Meg is fogjátok érdemelni!

Csintalan Sándor, Facebook: „A nagy szuverén, a mi Viktorunk. Nem röhej? De mert teszi, mert teheti… Még mindig ennyi esze van a magyarnak, Trianon és Párizs után. Gratulálok… Ha 2026 ban marad Orbán, meg is érdemeljük.”
