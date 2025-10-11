Megnyugtatóbb megoldás

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Tarlós István
2025. 10. 11. 7:12
Tarlós István Mandiner: „A kormánypárt kaphat jogos bírálatokat, de ne felejtsük el, Magyar Péter pár éve még nehézsúlyú kádere volt az általa most vehemensen bírált rendszernek. A hirtelen pálfordulásban mennyire játszhatnak szerepet kifejezett személyes okok? Az indulat rossz tanácsadó, elhomályosítja a józanságot, az előrelátást. Ha a krónikus elégedetlenek és Fidesz-gyűlölők látszólag célt érnének is, egy kevésbé átgondolt hatalomváltással a haraggal kierőszakolt változás véleményem szerint visszafordíthatatlan helyzetbe sodorhatja az országot. Nem a Fideszt akarom védeni, hanem a következő generáció alapérdekeit. A „bármi lehet, csak ne a Fidesz” monoton hangjelenség érvényesülése kockázatos következményekkel járhat. Ceterum censeo, mindezekre tekintettel úgy vélem, megnyugtatóbb, ha a kormánypárt 2026-ban hatalomban marad.”

Lóránt Károly
idezojelekatomenergia

Energia-önellátás lehetősége atomenergiával

Lóránt Károly avatarja

Energia tekintetében kiszolgáltatott helyzetünkön változtathatunk mintegy 15-20 év alatt akkor, ha uránkészletünket hagyományos és szaporító reaktorokban hasznosítjuk.

