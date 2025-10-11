„Méltányosan nyilatkozó Magyar”

Lendvai Ildikó Népszava: „Visszahoznák az épp általuk kinyírt, ki tudja, ki helyett bűnbaknak kiszemelt Varga Juditot, legalábbis erős nyomást fejtenek ki rá ennek érdekében. Az csak mellékhaszon, hogy a Vargát kritizáló Lázárt pukkaszthatják vele (a fák nem nőnek az égig, ugyebár, mindig jön egy lombkoronasétányos vállalkozó, baltával). Az is, hogy újra lenne okos, szép nő a vezérkarban, Szentkirályi Alexandra eszerint kiesett a szereplőválogatón. A lényeg, hogy egymásnak essen volt férj és volt feleség, jó esetben Varga sikerrel hozza ki a sodrából a most méltányosan nyilatkozó Magyart.”