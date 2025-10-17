Mérő szokásos presszingje.

Mérő Vera, Facebook : „Megtalálta volna a középső ujját Varga Judit? A fideszes beszélő fejek és a hímsoviniszta műmacsó fődespota hosszú hetek óta tartó, finom és kevésbé finom (de többnyire inkább erőszakos és agresszív) nyomásgyakorlása (lihegő nyomulása) után Gulyás Gergely kedden találkozott Varga Judittal, dumcsiztak, és hát a volt miniszter bár »továbbra is elkötelezett, mert a hazájának és gyermekeinek is az az érdeke, hogy a polgári kormány maradjon«, de »egyelőre« nem óhajt visszatérni a közéletbe.”