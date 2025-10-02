Mesterterv

Ambrózy Áron Facebook: „Ha jól értem, António Costa mesterterve az volt, hogy teljes egyetértésben eltörlik a tagállami vétót, és csak utána árulják el Orbánnak, hogy erre ráfaragott. Csoda, hogy nem jött össze.”
Így írnak ők – Október 2., délelőtt
